В ТюмГУ подвели итоги бюджетного приема в 2021 году

Фото: предоставлено Управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентами ТюмГУ по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения уже стали 3434 человека, из них 2022 первокурсника будут учиться за счет бюджетных ассигнований.

Поступившие на бюджет продемонстрировали хороший уровень подготовки, средний балл ЕГЭ по вузу в этом году составил 80,1. Самые высокобалльные абитуриенты поступили на филологию (98,13), лингвистику (94,75), международные отношения (92,67), зарубежное регионоведение (91,75), историю в SAS (90,33). В числе лидеров по качеству бюджетных абитуриентов оказались Институт социально-гуманитарных наук, Институт государства и права, Финансово-экономический институт, Школа перспективных исследований (SAS), Институт психологии и педагогики.

По сравнению с прошлым годом значительно увеличился средний балл на мехатронику и робототехнику, математику, ландшафтную архитектуру.

Достаточно представительная география первокурсников. В ТюмГУ поступили ребята из 47 регионов России. По-прежнему востребованными направлениями подготовки магистратуры для выпускников других вузов остаются педагогическое образование, физика и экология и природопользование.

Студентами университета также стали иностранные граждане из 14 государств ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Ливию, Колумбию, Египет и др. Из них 397 человек будут учиться на направлениях бакалавриата/специалитета, в магистратуре – 111. Больше всего таких студентов поступило на биологию, информационную безопасность, психологию, математическое обеспечение и администрирование информационных систем.

Филиалы ТюмГУ в Тобольске и Ишиме на бюджетной основе приняли 571 студента на очную и заочную форму обучения.

Ректор ТюмГУ Иван Романчук:

- Приемная кампания этого года проходила в непростых условиях пандемии, тем не менее ее результаты радуют. Второй год подряд средний балл ЕГЭ наших бюджетников превышает 80-балльный рубеж, почти треть магистрантов поступили из других вузов - для нас это очень важный качественный показатель, он фиксирует нас в когорте топовых российских университетов. Теперь половина контингента студентов бакалавриата с амбициями отличников, что, конечно, мотивирует преподавателей и весь университет повышать уровень образования. Мы усиливаем свои позиции по всем направлениям, благодаря Проекту 5-100 вуз вошел в ряд мировых рейтингов и заявился на участие в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Напомним, что прием на договорные места на очную форму обучения продлится до 31 августа.