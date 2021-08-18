Финансист: при следующем кризисе обвалятся валюты постсоветских стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторые валюты могут обвалиться при грядущим экономическом кризисе. Такое заявление сделал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Как передает агентство «Прайм», специалист уверен, что кризис может разразиться, когда Соединенные Штаты приму решение поднять ставки, а валютный долг станет дороже. Однако, по его мнению, Россию это не коснется, поскольку резервы страны превышают размер долга.

Русецкий отметил, что в 2018 году подъем американских ставок привел к дефолту в Аргентине и Ливане, а также началу валютного кризиса в Турции. На сегодняшний день, по его словам, подобное угрожает странам постсоветского пространства, у которых имеется значительная часть государственного долга - заимствования в иностранной валюте. В частности, речь идет об Украине, Грузии, Белоруссии, а также Таджикистане и Киргизии. Кроме того, от кризиса могут пострадать Турция, Вьетнам и Парагвай.

Эксперт уточнил, что государства могут защитить собственную экономику от проблем переходом на плавающий курс собственной валюты, что неминуемо приведет к девальвации.