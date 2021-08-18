Минобороны РФ намерено подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей на форуме «Армия-2021»

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ собирается подписать 45 государственных контрактов на 500 млрд рублей в ходе военно-технического форума «Армия-2021». Такое заявление в среду, 18 августа, сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 млрд рублей», - приводи слова министра обороны газета «Красная звезда».

Как отметил Шойгу, в ходе форума будут подписаны контракты на поставку систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, а также робототехнических комплексов «Уран-14», танков Т-90М и на модернизацию танков Т-90.

Глава Минобороны добавил, что ведомство собирается заключить соглашение на поставку и модернизацию авиатехники, строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, а также закупку высокоточного оружия.

Шойгу также уточнил, в международных играх «Армия-2021» примут участие наблюдатели из четырех стран НАТО. «В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», - отметил он.

Напомним, ранее глава Минобороны рассказал kp.ru подробности об Армейских международных играх «АрМИ-2021».