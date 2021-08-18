Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика18 августа 2021 9:58

Захарова: реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует

Дипломат прокомментировала готовность Эстонии принять десять афганских беженцев
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция демократического мира на разворачивающийся в Афганистане гуманитарный кризис шокирует. Такое заявление в среду, 18 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Шокирует-то не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис», - заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя недавнее заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о готовности республики принять десять беженцев из Афганистана.

Напомним, ранее несколько человек из тех, кто намеревался улететь из захваченного Кабула, зацепившись за шасси самолета с американцами, разбились насмерть. Позже появилось сообщение, что в отсеке шасси прилетевшего из Афганистана самолета Военно-воздушных сил США нашли тело человека. Как писал сайт kp.ru, комментируя ситуация, постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» Штатов «не висят на самолетах».