Захарова: реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане шокирует

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция демократического мира на разворачивающийся в Афганистане гуманитарный кризис шокирует. Такое заявление в среду, 18 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Шокирует-то не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис», - заявила дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», комментируя недавнее заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о готовности республики принять десять беженцев из Афганистана.

Напомним, ранее несколько человек из тех, кто намеревался улететь из захваченного Кабула, зацепившись за шасси самолета с американцами, разбились насмерть. Позже появилось сообщение, что в отсеке шасси прилетевшего из Афганистана самолета Военно-воздушных сил США нашли тело человека. Как писал сайт kp.ru, комментируя ситуация, постпред США при Организации Объединенных Наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» Штатов «не висят на самолетах».