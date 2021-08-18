Захарова оценила «солидарность» Запада в ситуации с Афганистаном Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ситуация в Афганистане, как и противодействие пандемии коронавирусной инфекции показывает, что коллективный Запад умеет проявлять свою «солидарность» только в двух случаях. Такое заявление в среду, 18 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии) коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую «солидарность» только в двух случаях», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, «солидарность» проявляется в отношении России, «когда нужно врубать русофобию», а также просто «на словах».

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова прокомментировала недавнее заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о готовности республики принять десять беженцев из Афганистана, отметив реакция демократического мира на разворачивающийся в стране гуманитарный кризис шокирует.