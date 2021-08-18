Китай пообещал помогать Афганистану даже при режиме талибов* Фото: REUTERS

Китай готов помогать Афганистану даже после установления в стране режима движения «Талибан»*. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

«Мы окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития», – сказал представитель китайского МИД.

Напомним, накануне силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Незадолго до этого Салех объявил себя законным главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению. Он заявил, что в случае отставки, смерти или отсутствия президента первый вице-премьер становится временным главой государства. Политик также сообщил, что связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Официальный представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что талибы* учтут ошибки прошлых властей и обещают никому не мстить. Также боевики пообещали не атаковать иностранные войска, уходящие из Афганистана.

Британская газета The Sun сообщала, что лидеры «Талибана»* предложили террористической организации «Аль-Каида»** использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища, а также заявили о готовности превратить страну в «колыбель джихада».