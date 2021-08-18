Эксперт: через 10 лет смартфон станет рудиментом, которым перестанут пользоваться Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Через десять лет человечество перестанет использовать смартфон, который к тому времени превратится в рудимент, и ему на смену придут новые технологии. Такое мнение высказал директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

Как считает топ-менеджер компании, на сегодняшний день смартфон используется, главным образом, для получения информации и аутентификации человека, но определить личность можно по лицу или отпечатку пальцев, а информация может просто «появляться перед глазами» или при помощи IoT-датчика, который выводит ее на стену или стекло.

«Поэтому телефон - это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменён нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки «Как мне дойти домой?», а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой» - приводит РИА Новости слова эксперта.

Хелд также считает, что сам по себе смартфон является тупиковой технологий, как и чип, который можно вживить в руку. По словам специалиста, с новыми технологиями, безусловно, нужно экспериментировать, однако многие из них «ни для чего не нужны».

«Мы используем телефон, чтобы звонить, но я уверен, что через 10 лет его не будет», - добавил он.