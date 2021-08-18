Вакцинация мигрантов от COVID-19 началась в Подмосковье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прививочную кампанию мигрантов от коронавирусной инфекции началась в Московской области, где на первом этапе закуплено 100 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

«На территории Единого миграционного центра Московской области организована вакцинация иностранных граждан против COVID-19», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

ГУРБ также сообщил, что для вакцинации иностранных граждан от COVID-19 выделено специальное помещение с отдельным входом, где работают врачи-терапевты и прививочные медсестры. Согласно планам, в день собираются прививать до 1,5 тысячи иностранных граждан.

«В Подмосковье многие иностранные граждане работают в сфере торговли, услуг, общепита, общественного транспорта и такси. Поэтому важно чтобы они тоже получили вакцину», - говорится в заявлении управления, где отметили, что это позволит «защитить от заражения и мигрантов, и окружающих».

Напомним, в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин попросил правительство, а также регионы и представителей бизнеса страны отработать вопросы вакцинации приезжающих на территорию РФ мигрантов.