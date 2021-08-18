Исследователи назвали вакансии в регионах РФ с зарплатой свыше 100 тысяч рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Заработную платы более 100 тысяч рублей готовы предложить по ряду вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона жителей в российских регионах. В том числе Хабаровск, Ярославль, Ульяновск, Рязань, Набережные Челны, Иркутск, Пенза, Киров, Владивосток и Липецк. Об этом говорится в материалах исследовательского центра Superjob.

Как передает ТАСС, согласно результатам исследования, самой высокооплачиваемой вакансией августа текущего года стала позиция руководителя филиала строительной компании в Пензе, где готовы заплатить до 250 тысяч рублей сотруднику, готовому организовать работу филиала и обеспечить выполнение плана продаж.

Кроме того, в Ульяновске разработчику мобильных приложений готовы заплатить до 200 тысяч рублей в месяц, а инженеру в Иркутске - до 300 тысяч рублей, программисту в Хабаровске - 150 тысяч рублей.

В Ярославле специалист по проектированию и разработке печатных плат может заработать до 110 тысяч рублей, во Владивостоке менеджер по развитию может получить до 119 тысяч рублей, а руководитель отдела экономики - более 100 тысяч рублей. В Кирове на зарплату до 140 тысяч рублей может претендовать финансовый директор, а в Липецке программист может претендовать на зарплату от 120 тысяч рублей. Программисту в Рязани также могут заплатить 120 тысяч рублей, как и водителю категории Е в Набережных Челнах.

Напомним, за первое полугодие 2021 года число вакансий в России выросло на 22%.