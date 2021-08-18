Рост цен на автомобили в России замедлился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост цен на автомобили в России замедлился, несмотря на то, что их дефицит на рынке сохраняется, сообщили участники авторынка.

В дилерской сети Fresh Auto рассказали, что цены в июле 2021 выросли на 0,6%, в то время как еще месяцем ранее они повысились на 4-5%. Вероятнее всего, схожая ситуация будет в августе и сентябре, пишет «Коммерсант».

По данным базы данных «Цена авто», в августе Volkswagen Passat подорожал на 52 тысячи рублей (1,8-2,4%), модели Suzuki – на 10-30 тысячи рублей (0,5-1,8%), модели Mitsubishi – на 10-100 тысяч (0,4-3,4%). Автомобили Toyota выросли в цене на 30-224 тысячи (0,2–4%).

УАЗ поднял цены на все модели в среднем на 35 тысяч рублей – рост на 2,2-4,1%. Три модели китайского Haval также выросли в цене на 0,9-1,9%, модели Chery – на 0,5-1,4%. Как считает эксперт «Автостата» Сергей Удалов, производители, у которых имеется сильный дефицит, обновление цены автомобилей может откладываться. Наиболее заметно рост цен замедлился на рынке машин с пробегом, что объясняется летним падением спроса, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее аналитики розничной сети Automama сообщили, что рост цен на автомобили с пробегом в России в первом полугодии 2021 замедлился.