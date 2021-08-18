70% блогеров совмещают ведение соцсетей с основной работой

70% российских блогеров имеют основную работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

70% россиян, которые ведут блоги, совмещают это занятие с основной работой. А вот еще 30% блоги являются основным источником доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования платформы Perfluence и аналитического агентства ResearchMe.

Отмечается, что 22% из тех, кто занимается блогерством заняты в сфере торговли, 11% — работают в сфере транспорта, у 10% собственный бизнес, а ещё 10% работают в сфере обслуживания. В госучреждения работают только 9% блогеров. А вот меньше всего (только по 3%) блогеров трудятся в сферах IT и в медицине.

Из них 28% опрошенных признались, что считают неправильным совмещение работы с блогерством, и хотели бы иметь возможность полностью переключиться только на ведение соцсетей. При этом 72% блогеров не готовы к таким переменам.

«Во многом потому, что рассматривают блогерство как хобби — так ответили 49% опрошенных, 29% — не верят, что могут зарабатывать на блогерстве достаточно денег, а 14% боятся неудачи», — приводит данные опроса RT.

При этом среди россиян, которые никогда не вели блоги профессионально, 80% высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером. А вот отвечая на вопрос, сколько денег они хотели бы заработать на блоге, россияне называли суммы от 100 тысяч рублей. Четверть опрошенных признались, что согласились бы уйти с основной работы, если бы блогерство приносило от полумиллиона рублей в месяц, передает Москва 24.

По итогам исследования выяснилось, что 35% блогеров – россияне в возрасте от 25 до 34 лет, еще 25% - от 35 до 44 лет, а вот среди молодежи в возрасте до 24 лет блогеров только 16%.

Напомним, ранее российский «Университет 20.35» разработал систему для поиска идеальной работы. Система способна подобрать человеку вакансии, которые устроят соискателя и морально, и в плане зарплаты/, сообщает телеканал «360».