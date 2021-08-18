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Общество18 августа 2021 11:42

В Вологодской области снят особый противопожарный режим

По данным Рослесхоза на сегодняшний день на Вологодчине установился первый-второй класс пожарной опасности. Это означает, что в регионе нет действующих пожаров
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Об этом рассказал начальник Департамента лесного комплекса Роман Марков на оперативном совещании в Правительстве области. В свою очередь, он предложил главам всех районов снять противопожарные режимы.

Губернатор области Олег Кувшинников поддержал это предложение. «Необходимо обеспечить доступ нашим землякам в леса для сбора грибов и ягод», – резюмировал глава региона.

Всего с начала года в Вологодской области зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 1397 гектаров. Так, в Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском и Никольском районах был введен режим чрезвычайно ситуации.