Отказ системы флюгирования винта назван одной из причин крушения Ил-112В под Москвой Фото: пресс-служба ОАК

Военно-транспортный самолета Ил-112В, разбившийся под Москвой 17 августа 2021, перед падением попал в штопор из-за отказа системы флюгирования винта, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

После того, как загорелся двигатель, возникла отрицательная тяга, вследствие чего машина оказалась в штопоре. Если бы система флюгирования винта сработала, самолет мог бы совершить посадку, потому что горящий двигатель бы отключился, пояснил собеседник агентства.

По его словам, с момента возгорания до падения прошло 42 секунды.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.

Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел. На борту находились три опытных летчика, никто из них не выжил.