Джонсон: Британия обдумывала формирование новой международной коалиции в Афганистане

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Власти Великобритании изучали возможность формирования новой международной коалиции в Афганистане после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск из республики, однако от данного варианта было решено отказаться. Об этом в среду, 18 августа, рассказал британский премьер-министр Борис Джонсон, отметив, что также рассматривался вариант с «увеличением британского военного присутствия».

«Нужно отказаться от иллюзий о том, что наши партнеры желали продолжать операцию в Афганистане. Мы изучили различные сценарии в связи с решением США вывести войска и в итоге отказались от них. Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска», - подчеркнул глава британского правительства.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны могут вернуть свой воинский контингент в Афганистан при усилении в исламской республике позиций террористической группировки «Аль-Каида»*. По его мнению, если движение «Талибан»* начнет сотрудничать с «Аль-Каидой»*, то это приведет к нападениям на западные страны, а также другие государства, и в такой ситуации Запад «может вернуться» в республику.

*Запрещенные в России террористические организации