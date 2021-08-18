NI: Россия, в отличие от НАТО, готова к любой войне Фото: REUTERS

Россия, в отличии от стран-членов НАТО, уделяет больше времени решению вопросов безопасности, что делает готовность Москвы к войне значительно выше, чем готовность любой из государств Североатлантического альянса. Такое мнение высказал колумнист Чарли Гао в статье для The National Interest.

Как считает журналист, Москва готова защитить себя как от любых видов оружия, в том числе биологического, химического и ядерного. Гао полагает, что эту традицию, которая связана с совершенствованием навыков по противостоянию таким видам вооружения, российские власти унаследовали еще от Советского Союза. Кроме того, он указывает на то, что в России часто проходят военные учения.

Гао отмечает, что военнослужащие Североатлантического альянса проводят учения гораздо реже, и в странах НАТО также «катастрофически мало» учебных центров по работе с химическим оружием.

Напомним, ранее The National Interest написало о том, что средства противовоздушной обороны страны НАТО не смогут перехватить российскую гиперзвуковых ракету «Циркон», которая может похвастаться дальностью действия от одной до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и условий эксплуатации.