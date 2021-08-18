Роспотребнадзор: в России практически нет опасности распространения сибирской язвы Фото: Мария ЛЕНЦ

Опасность распространения в России сибирской язвы, случаи заражения которой на прошлой неделе были зарегистрированы в северокитайской провинции Шаньси, практически отсутствует. Такое заявление в среду, 18 августа, сделали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве провинция Шанси расположена в центральной части Китая, и . общих границ с Россией не имеет. Кроме того, в заявление напоминают, что с 1 февраля прошлого года Российская Федерация ограничила авиасообщение с КНР, а также на всех пунктах пропуска через государственную границу Роспотребнадзором проводится усиленный контроль прибывающих лиц.

«Таким образом, опасность "распространения" указанного заболевания на территории России практически отсутствует», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее китайские СМИ заявили, что несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы зарегистрировали в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало.