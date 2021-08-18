Лидеры Талибана* хотят в течение 48 часов встретиться с членами бывшего правительства Афганистана Фото: REUTERS

Лидеры радикального движения «Талибан»* хотят встретиться с высокопоставленными членами прошлого правительства Афганистана

Как передает Reuters со ссылкой на представителей талибов, они хотят организовать встречу в течение 48 часов. По данным издания, талибы* сообщили о том, что лидеры движения будут действовать открыто, а не оставаться в тени.

Напомним, днем ранее, 17 августа, силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван, расположенном к северу от Кабула. Незадолго до этого Салех объявил себя главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению. Политик также сообщил, что связывается с мировыми лидерами для того, чтобы заручиться их поддержкой. При этом, по словам посла России в Афганистане, население не поддерживает Салеха.

*Запрещенная в России террористическая организация