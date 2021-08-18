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Политика18 августа 2021 13:02

Посол РФ в Кабуле: Население не поддерживает вице-президента Салеха

Оценивать перспективы удержания власти «Талибаном»* или Салехом нужно объективно, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех

Фото: REUTERS

Население Афганистана не поддерживает вице-президента страны Амруллу Салеха, объявившего себя законным правителем республики, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Дипломат подчеркнул, что к оценке перспектив удержания власти «Талибаном»* или Салехом нужно подходить объективно. Как заявил посол, Россия готова к любому развитию событий в Афганистане

Ранее Жирнов рассказал, что переговоры с представителями «Талибана»* прошли позитивно и конструктивно, боевики гарантировали безопасность представителей российского посольства.

Как писал сайт, в понедельник, 17 августа, силы сопротивления под управлением Салеха отбили у боевиков «Талибана»* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Незадолго до этого вице-презилнет объявил себя законным главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению.

У себя в Twitter Салех заявил, что в случае отставки, смерти или отсутствия президента первый вице-премьер становится временным главой государства. Политик также сообщил, что связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

*Запрещенная в России террористическая организация