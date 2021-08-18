Депутат Свинцов поддержал идею замены бумажных паспортов на смарт-карты

Минцифры примет решение о замене бумажного паспорта смарт-картой до конца 2021 Фото: Shutterstock

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал планы Минцифры принять решение о замене бумажных паспортов смарт-картами до конца текущего года. Политик назвал отказ от бумажного документа удобным и отметил, что поддержал бы такое решение.

«В целом такое решение можно поддержать, это действительно удобно. Мы видим, как бумажные паспорта приходят в негодность от постоянного использования. Всегда, когда человек проверяет его и сравнивает фотографию в документе непосредственно с владельцем, это осуществляется руками, в основном грязными, отчего появляются пятна. Очень часто эти пятна — прямо на подписи или ещё на каких-то важных данных, все эти страницы просто приходят в негодность», — цитирует депутата RT.

Политик также добавил, что бумажный паспорт не всегда удобно носить с собой из-за его размера. Если новый формат будет напоминать небольшую карту, как водительское удостоверение, это будет намного практичнее.

«И с наличием определённого чипа, содержащего информацию, будет удобно, приложил — сразу все данные есть. Любая организация, любое место, где необходимо получить какие-то данные, плюс дополнительная степень защиты за счёт чипа. То есть это вполне уместно, и я буду одним из первых, кто заменит бумажный паспорт на аналог с применением цифровых технологий», - подытожил депутат.

Ранее в Минцифры озвучили сроки по принятию решения о замене бумажных паспортов на смарт-карты. Специалисты планируют определиться с этим вопросом до конца 2021 года. Паспорт нового формата может быть выпущен в виде небольшой карточки, а его цифровую копию можно будет предъявлять в виде QR-кода на электронных устройствах, передает 5-tv.ru.

Напомним, в конце июля председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал, что России в паспортах могут вернуть графу «национальность» для коренных малых народов, передает телеканал «360».