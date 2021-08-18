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В мире18 августа 2021 13:47

Джонсон: мир должен свыкнуться с переходом власти в Афганистане к Талибану*

Британский премьер прокомментировал вопрос признания радикального движения
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Борис Джонсон.

Борис Джонсон.

Фото: REUTERS

Мир должен свыкнуться с реальностью перехода власти в Афганистане в руки радикального движения «Талибана»* и решить, признавать это движение или нет, в зависимости от действий талибов*. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава британского правительства считает, что обстановка в Афганистане стабилизируется, при этом он признал, что не ожидал такой стремительной смены власти в этой стране.

«С выходных дней ситуация в стране стабилизируется, хоть и остается шаткой … На данный момент, справедливо было бы сказать, что "Талибан"* позволяет, чтобы эвакуация продолжалась», - заявил он, отметив, что крушение прежней власти случилось «даже быстрее, чем полагали сами талибы».

Как писал сайт kp.ru, премьер Соединенного Королевства также рассказал о планах Великобритании сформировать новую международную коалицию в Афганистане после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск из республики, а также увеличения британского военного присутствия. Однако от этих вариантов было решено отказаться.

*Запрещенная в России террористическая организация