Угроза цунами объявлена в Вануату после землетрясения магнитудой 6,9 Фото: REUTERS

В среду, 18 августа, у побережья Вануату сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9. Изначально магнитуда подземных толчков оценивалась в 7,1. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов.

Согласно данным службы, эпицентр землетрясения находился примерно в 16 километров к северу от города Порт-Орли, где проживает 1 951 человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 91 километров.

Согласно данным Национального центра предупреждения о цунами США, объявлена угроза цунами.

Напомним, в минувшую субботу, 14 августа, произошло землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 произошло. Как писал сайт kp.ru, гаитянские спасатели и их добровольные помощники из числа местных жителей продолжают разбор завалов после разрушительного землетрясения. К вечеру вторника, 17 августа, число жертв возросло до 1941 человек.