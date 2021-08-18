Отряды сопротивления талибам* начали формироваться на севере Афганистана Фото: REUTERS

В провинции Панджшер на севере Афганистана начали формироваться отряды сопротивления захватившему власть в стране движению «Талибан»*, рассказал источник в регионе.

Отряды создаются уже несколько дней из представителей местного населения, узбеков и хазарейцев. Сейчас формирования насчитывают несколько тысяч человек, передает ТАСС.

Кроме того, отряды сопротивления действуют на северо-востоке Афганистана, они вступают в столкновения с талибами*. По мнению собеседника агентства, подъем движения сопротивления может грозить республике гражданской войной.

Напомним, накануне силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Незадолго до этого Салех объявил себя законным главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению.

Как писал сайт kp.ru, представитель «Талибана»* объявил, что мирные граждане Афганистана обязаны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

В среду, 18 августа, талибы* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар.

*Запрещенная в России террористическая организация