Аналитик объяснил снижение курса евро до 86 рублей

Аналитики прокомментировали ситуацию на валютном рынке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса евро до 86 рублей на торгах Московской биржи.

«Снижение курса евро сейчас связано с тем, что в момент начали повышаться цены на нефть. Если вчера они проваливались ближе к $68 за баррель, то сегодня с утра идёт коррекция вверх. Кроме того, сейчас доллар США менее стабилен, чем был в предыдущие недели. Это связано с тем, что вчера вышли очень слабые данные по розничным продажам за июль и этим шансом укрепиться воспользовались другие мировые валюты. В частности, и евро по отношению к доллару на сегодняшних торгах немного подрастает», — цитирует аналитика RT.

Также Мильчакова добавила, что на рынке наблюдаются попытки укрепления рубля по отношению как к евро, так и к доллару.

«В ближайшие дни мы ожидаем, что курс евро будет колебаться в рамках 86—87 рублей, курс доллара — в пределах 73—74 рублей», - добавила эксперт.

При этом в сентябре аналитики прогнозируют более широкий коридор колебания валют. Так, евро может находиться в пределах 86-87 рублей, курс доллара — в пределах 73-74 рублей, передает телеканал «360».

Напомним, ранее аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский рассказал, как на стоимости нефти может отразиться ситуация в Афганистане.

«Захват Афганистана талибами * может иметь долгосрочные негативные последствия для всего региона, но в первую очередь — для соседнего Ирана. Из Ирана, в свою очередь, раздаются публичные сомнения в возможности восстановить ядерную сделку. Мы допускаем падение Brent в район 65 за баррель в сценарии добоя индекса доллара до 93.5», - цитирует специалиста «Свободная пресса».

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая группировка.