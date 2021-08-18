«Золотая коллекция» «Союзмультфильма» останется у государства после преобразования студии в АО Фото: кадр из фильма

Государство сохранит управление «золотой коллекцией» «Союзмультфильма» после того, как студия будет преобразована в акционерное общество.

Как заявили ТАСС в пресс-службе «Союзмультфильма», «золотая коллекция» киностудии представляет «исключительную ценность и являются частью национального культурного кода». По этой причине она должна остаться у государства, отметили представители студии.

После завершения преобразования из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество, Росимущество выставит на продажу не менее 75% акций, остальное останется в собственности Федерального агентства. Кроме того, выплата авторских вознаграждений теперь будет производиться Госфильмофондом.

В «Союзмультфильме» заявили, что студия намерена в ближайшие годы занять заметные позиции на мировом рынке, однако имея статус государственного предприятия, заключение международных договоров практически невыполнимо.

Ранее сообщалось, что персонажи «золотой коллекции» «Союзмультфильма» могут появиться в комиксах издательства Bubble Comics, создавших серию «Майор Гром».