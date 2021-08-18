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Политика18 августа 2021 15:04

Пашинян: Армения готова возобновить переговоры по урегулированию в Карабахе

Премьер-министр республики заявил, что «преодоление враждебности» должно стать ключевым компонентом региональной повестки политики Еревана
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Никол Пашинян.

Никол Пашинян.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ереван готов на высшем уровне возобновить переговорный процесс по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава армянского правительства также заявил о готовности Армении возобновить переговоры конкретно с Азербайджаном, и отметил, что страна ждет конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ, добавив, что Ереван готов возобновить работу трехсторонней комиссии Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций.

Как он отметил, «преодоление враждебности может и должно стать ключевым компонентом региональной повестки Армении». По его словам, «углубление и нормализация отношений между соседними странами» является важным направлением политики республики. Пашинян также указал на то, что военные силы Армении развиваются не для агрессии, а «для защиты от агрессии».

Как писал сайт kp.ru, Пашинян также заявил, что стратегический союз с Россией является важнейшим гарантом безопасности Армении.