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Политика18 августа 2021 15:17

Володин назвал виновных в распаде СССР

По мнению политика, сегодня необходимо делать все, чтобы события 1991 года никогда не повторились
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Председатель Госдмуы РФ Вячеслав Володин

Председатель Госдмуы РФ Вячеслав Володин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался на тему распада СССР, случившегося 30 лет назад. По его мнению, сегодня важно дать правильную оценку произошедшему, так как демагогия и популизм на эту тему разрушительны.

“Когда мы говорим о событиях 1991 года, стоит вспомнить 1917-й. И тогда, и в девяностых наша страна переживала трагические дни.И в 1991 году, и в 1917-ом произошло предательство элитами интересов народа и государства. Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время – практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан”, - пишет Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, развалу СССР способствовала слабость тогдашнего лидера Михаила Горбачева как политика. Володин ставит ему в вину то, что он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время, чтобы сохранить государство.

В связи с этим Володин говорит о том, какими качествами должен обладать хороший политик. По его мнению, это порядочность, компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, умение доводить начатое до конца. А главное, подчеркивает спикер, политик должен любить свою страну.

“Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились. У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна - Россия”, - резюмирует Володин.

Ранее сайт kp.ru цитировал журналиста Владимира Познера, который объяснил, почему провалился путч в 1991-м году.