Володин назвал виновных в распаде СССР

Председатель Госдмуы РФ Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался на тему распада СССР, случившегося 30 лет назад. По его мнению, сегодня важно дать правильную оценку произошедшему, так как демагогия и популизм на эту тему разрушительны.

“Когда мы говорим о событиях 1991 года, стоит вспомнить 1917-й. И тогда, и в девяностых наша страна переживала трагические дни.И в 1991 году, и в 1917-ом произошло предательство элитами интересов народа и государства. Где были те секретари обкомов, ЦК КПСС? Где был Верховный Совет? В непростое время – практически все разбежались, отсиделись в отпусках, когда надо было принимать решения. Партийная бюрократия КПСС по сути перечеркнула свои идеалы, если так можно назвать идеологию партии, предала страну и ее граждан”, - пишет Володин в своем Telegram-канале.

По мнению спикера Госдумы, развалу СССР способствовала слабость тогдашнего лидера Михаила Горбачева как политика. Володин ставит ему в вину то, что он не смог сплотить политические силы в сложное для страны время, чтобы сохранить государство.

В связи с этим Володин говорит о том, какими качествами должен обладать хороший политик. По его мнению, это порядочность, компетентность, умение принимать решения и брать ответственность на себя, умение доводить начатое до конца. А главное, подчеркивает спикер, политик должен любить свою страну.

“Вспоминая события 30-летней давности, мы должны сделать все, чтобы они никогда не повторились. У нас могут быть разные партийные программы, разные партийные билеты, но Родина у нас одна - Россия”, - резюмирует Володин.

Ранее сайт kp.ru цитировал журналиста Владимира Познера, который объяснил, почему провалился путч в 1991-м году.