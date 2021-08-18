Польша хочет построить дополнительное ограждение на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша хочет построить дополнительное ограждение на границе с Белоруссией. Министерство внутренних дел республики намерено установить еще 50 километров забора из колючей проволоки.

В настоящее время на польско-белорусской границе стоит ограждение на протяжении около 100 километров для защиты от нелегальных мигрантов. Этот участок охраняется Подляской пограничной службой, сообщается на сайте МВД Польши.

Как отметили в ведомстве, с начала августа 2021 пограничники зафиксировали более 2 тысяч попыток незаконного проникновения на территорию Польши, свыше 750 иностранцев были задержаны.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия, Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на белорусской границе. Вильнюс начал строить заграждение на границе с Белоруссией с целью усиленного контроля за потоком мигрантов, Рига объявила режим ЧС.

В свою очередь в Минске заявили, что Польша начала доставлять мигрантов к границе Белоруссии.