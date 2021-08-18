Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, сообщили в Федеральной службе государственной статистики.

Соответствующее постановление подписал в понедельник, 16 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись пройдет с 15 октября по 20 декабря 2021, поскольку транспортная доступность там низкая, передает ТАСС.

Предварительные итоги переписи населения подведут в апреле 2022 года, официальные итоги опубликуют в IV квартале 2022.

Напомним, всего в истории России перепись проводилась 11 раз. В этом году всероссийская перепись населения состоится третий раз в новейшей истории страны и первый раз – в цифровом формате. Сайт kp.ru писал, для чего нужна перепись населения, как она будет проходить и как принять в ней участие, а также какие вопросы задают жителям России во время переписи.