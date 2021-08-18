Видео задержания четвертого беглеца из ИВС в Истре показало МВД

Опубликовано видео задержания четвертого сбежавшего из ИВС в Истре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МВД РФ опубликовало видео, где запечатлено задержание четвертого сбежавшего из истринского ИВС.

Сообщается, что операция по задержанию проводилась в Новгородской области. На кадрах видно, как бойцы отряда специального назначения требуют открыть дверь в частный дом, где скрывался Бутнару. После этого силовики требуют, чтобы преступник лег на пол, убрал руки в сторону и отдал рюкзак.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в операции приняли участие сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Московской и Новгородской областей, ФСБ России и Росгвардии. Последнего беглеца пока не нашли.

Напомним, из ИВС в ночь 6 августа 2021 сбежали пятеро мужчин. Через окошко в двери камеры, которое забыл закрыть дежурный, они с помощью гаечного ключа открутили навесной замок. Среди беглецов оказался обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди, а также четверо уроженцев Молдовы, которых собирались судить за кражи. Ранее были задержаны еще три беглеца. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану взяли на съемной квартире в Подольске. Третий, Николай Тетеря, сдался в полицию сам.