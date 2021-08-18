Сочи стал самым популярным городом для поездок россиян с детьми в сентябре

Сочи стал самым популярным местом для отдыха с детьми Фото: архив "КП"

Самыми популярными городами у россиян для поездок с детьми в начале осени стали Сочи, Москва, Симферополь и Анапа. Аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали бронирования россиян и определили самые востребованные направления для семей.

«На самолете большинство туристов с детьми планируют отправиться в сентябре в Сочи — доля бронирований составила 17%. Интересно, что спрос на авиабилеты в главный пляжный курорт страны оказался на 10% ниже, чем в 2020-м. В Москву полетят 13,8% клиентов, а в Симферополь — 13,6%», — приводит данные исследования Газета.ru.

В сравнении с прошлым годом на 50% выросла популярность Анапы. Доля туристов, которые поедут в этот город, составила 10,6%. В Санкт-Петербург собираются 7,2% путешественников с детьми. Также в рейтинг популярных направлений вошли Геленджик, Уфа и Калининград. Замыкают список лидеров Казань и Самара.

Напомним, лидером среди российских городов для путешествий в августе стал Санкт-Петербург. При этом спрос на аренду жилья в северной столице вырос более чем на 35% по сравнению с июлем, пишет RT.

Добавим, ранее в АТОР сообщили, что из-за пандемии поток иностранных туристов в Россию снизился в 31 раз. Если в первой половине 2019 года нашу страну посетили 15 миллионов иностранцев, то за первое полугодие 2021 года – только 64,4 тысячи иностранцев, передает телеканал «360».