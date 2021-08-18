Отец девятилетней Алисы Тепляковой, не поступившей в МГУ, рассказал о воспитании своих семерых детей

Алисе Тепляковой всего 9 лет, а она уже закончила школу и собирается учиться в МГУ Фото: Личный архив

Имя 9-летней Алисы Тепляковой сегодня знакомо почти каждому родителю, который озадачен вопросом поступления детей в вузы. Эта девочка подала документы в МГУ, но не прошла на бюджетное отделение.

Евгений Тепляков, отец девочки, рассказал сайту mk.ru, что теперь будет делать дочка и какие у неё планы.

В пресс-службе МГУ подтвердили, что абитуриентка не зачислена на бюджетное отделение, так как не прошла по баллам.

Родители этим фактом не расстроены и намерены обучать дочь платно. Но пока договор с вузом они не подписали.

- С психфаком все хорошо, договоры еще неделю точно можно подписывать. Алиса в любом случае поступила, - рассказал отец девочки.

Помимо Алисы в семье Тепляковых подрастают ещё шестеро детей. Разница между ними всеми год-полтора.

Отец семейства когда-то тоже учился в МГУ, окончил с отличием. А всего у него несколько высших образований, он психолог, преподаватель психологии, математик, программист.

Сейчас он трудится по одной из специальностей - воспитателем семейного детского сада, состоящего из собственных детей, и получает за это зарплату от государства.

Его жена Наталья тоже имеет два высших образования – математическое и финансовое.

Многодетные родители уверены, что если правильно заниматься детьми, то из каждого можно вырастить маленького гения.

Сегодня все их дети на домашнем обучении, учат их сами родители. На помощь бабушек и дедушек не рассчитывают, те сразу сказали, что «это проблемы родителей».

Четырёхлетняя Терра в этом году идет в первый класс. Лейя в пять лет заканчивает программу четвертого класса. А брат девочек Хеймдалль в пять лет был призером Олимпиад по школьным предметам за 5-6 класс.

Алиса же успела к 8 годам получить аттестат за полную одиннадцатилетку и сдала дополнительные вступительные испытания на факультет психологии МГУ.

-У детей объективно высокий интеллект, но то, что у Алисы феноменальная память - это миф,- говорит мужчина.

В среднем дети тратят на учебу в день по три-четыре часа, а если подходит экзамен, то пару часов в день читают учебную и научно-популярную литературу.

Что касается обвинений в том, что у детей украдено детство, мужчина говорит, что это спорный вопрос. Он сомневается, что детям, которые целый день в детском саду, очень хорошо. По мнению Тепляковых, такое детство гораздо хуже, так как дети все время «на передержке».

-Люди нас спрашивают- зачем лишаете детства. А потом сами выгоняют своих детей в 16 лет на работу со словами: «А что это ты сидишь на моей шее?», а он, несчастный, еще и 9-й класс не успел окончить, потому что с 8 лет пошел в школу,- заключил мужчина.