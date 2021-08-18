Дочь участника войны добилась социальных выплат через суд в Тюмени

Суд встал на сторону пенсионерки. Фото: pixabay.com

В прошлом году россиянка подала заявление в департамент социального развития Тюмени с просьбой выдать ей удостоверение, подтверждающее, что она является членом семьи погибшего участника Великой Отечественной войны. Пенсионерке в выдаче отказали, в связи с чем возбудили прокурорскую проверку.

В областной прокуратуре рассказали, что женщине, являющейся дочерью солдата, погибшего на войне, отказали в выдаче удостоверения по той причине, что в архивах попросту отсутствовали данные о выплатах гражданке пенсии по потере кормильца.

- В Центральный районный суд Тюмени был подан административный иск о признании этого отказа незаконным в виду того, что по законодательству о пенсиях тюменка имела право получать эту пенсию, а потому вправе получить и удостоверение, - рассказали в надзорном ведомстве изданию "Наш город".

Центральный районный суд встал на сторону прокуратуры и поддержал ее претензию. Однако департамент социального развития Тюмени подал апелляцию, которую вскоре все равно отклонили ввиду недостаточной обоснованности. Дочь солдата, ныне пенсионерка, уже получила законное удостоверение и имеет право на социальные льготы.