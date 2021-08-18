В ПФР рассказали, как увеличить пенсию

В Пенсионном фонде России рассказали, как увеличить пенсию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области рассказали, что участие в программе государственного софинансирования является эффективным способом увеличить пенсионные накопления.

- Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счет человека перечисляется такая же сумма, — цитирует пресс-службу URA.Ru.

Для тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не обращался в ПФР по вопросу начисления трудовой пенсии, действуют особые условия. Для них объем государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

Ранее депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Государственную думу проект закона о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года. Авторы инициативы считают, что в 2018 году пенсионный возраст не нужно было повышать. Вместо этого России необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. К примеру, путем пополнения ее за счет части налогов. Депутаты выразили уверенность, что России не нужны дополнительные работники.