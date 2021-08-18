Два черных ящика нашли на месте крушения самолета Ил-112В

На месте крушения самолета Ил-112В нашли два черных ящика. Фото: пресс-служба ОАК

В правоохранительных органах сообщили, что два бортовых самописца были обнаружены на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Московской области.

- Найдены два черных ящика - параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке, — цитирует свой источник ТАСС.

Уточняется, что расшифровка начнется в четверг, 19 августа, в спецлаборатории.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел.