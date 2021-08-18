Владимир Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений между двумя странами. Главы государств обсудили, двустороннюю повестку дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере.

- Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям, выражена готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать режим движения "Талибан"* в Афганистане. Как отметил министр, ситуация в Кабуле в целом спокойная, талибы* обеспечивают правопорядок эффективно. Глава российского МИД выразил надежду, диалог "Талибана"* с лидерами политических сил Афганистана приведет к созданию инклюзивного правительства.

*Запрещенная в России террористическая организация