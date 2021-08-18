Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана события в Афганистане Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ту же тему Путин обсудил с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Главы государств выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в стране. Также Стороны выразили удовлетворение достигнутым уровнем отношений между двумя странами. Главы государств обсудили, двустороннюю повестку дня, включая реализацию крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере.