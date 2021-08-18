Пентагон подтвердил, что при эвакуации из Кабула было несколько смертельных случаев

В Пентагоне подтвердили, что при эвакуации из Кабула было несколько смертельных случаев Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби подтвердил, что при эвакуации граждан из Кабула было несколько смертельных случаев.

- Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о по крайней мере нескольких смертельных случаях, однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших... Я хотел бы еще раз выразить наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, — заявил он в эфире телеканала CNN.

Напомним, несколько спасающихся из Кабула человек погибли, пытаясь улететь из афганской столицы, зацепившись за шасси самолета. Беженцы разбились насмерть, упав с большой высоты. Соответствующее видео опубликовало издание Asvaka News Agency в своем аккаунте в Twitter. Сообщалось, что тела некоторых погибших упали из самолета на жилые дома в Кабуле. В сети опубликовали видео и фотографии с места трагедии.