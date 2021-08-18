Появилось видео "пыльного дьявола" над Коммунаркой в Москве

Опубликовано видео "пыльного дьявола" над Коммунаркой в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец показал видео с "пыльным дьяволом" над Коммунаркой в Москве. На кадрах видно, как облако пыли поднимается над зданиями.

- Пыльный дьявол, поднятый шквалистым воротом, прошел над Южной Коммунаркой! — подписал пост в Instagram метеоролог.

Напомним, москвичей в среду, 18 августа, ожидают гроза, ливневые дожди и шторм. Как сообщили столичном управлении МЧС, холодный атмосферный фронт принесет сильнейшие осадки, непогода сохранится до 10:00 четверга.

Жителям столицы России порекомендовали воздержаться от прогулокв парках и лесных зонах Москвы, не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Водителям советуют быть аккуратным во время движения.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, скорость шквалистого ветра может достигать 25 метров в секунду.