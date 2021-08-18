В московских аэропортах задержали около 50 рейсов

Аэропорты Москвы задержали около 50 рейсов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столичный аэропорты задержали 46 авиарейсов, еще 25 отменили из-за сильного дождя.

По данным "Яндекс.Расписания", по состоянию на 18:00 по московскому времени, в аэропорту Шереметьево задержан 21 рейс и 12 отменен, в Домодедово задержано 13 рейсов, еще четыре отменено, во Внуково задержали 12 рейсов и 9 отменили.

В пресс-службе Домодедово доложили, что видимость в районе аэродрома превышает 6000 м. Взлет и посадка воздушных судов происходят в штатном режиме, пишет "Интерфакс". На запасные аэродромы рейсы не перенаправляли.

Напомним, москвичей в среду, 18 августа, ожидают гроза, ливневые дожди и шторм. Как сообщили столичном управлении МЧС, холодный атмосферный фронт принесет сильнейшие осадки, непогода сохранится до 10:00 четверга. Жителям столицы России порекомендовали воздержаться от прогулокв парках и лесных зонах Москвы, не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Водителям советуют быть аккуратным во время движения.