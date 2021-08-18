Компания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ситуации в Афганистане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок на фоне ограничений на полеты над Афганистаном.

- Действительно "Аэрофлот" приостанавливает полеты в Бангкок из-за ограничений на полеты над Афганистаном, — цитирует свой источник ТАСС.

На сайте авиакомпании продажа билетов из Москвы в Бангкок не ведется. Последний рейс назначен на 21 августа.

Напомним, 16 августа 2021 года талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле. Представители движения обратились к населению Афганистана, призвав мирных жителей сохранять спокойствие и сообщив, что "Талибан"* теперь контролирует государственное телевидение. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация