Годовая инфляция в России с 10 по 16 августа сохранилась на уровне 6,5%

В России годовая инфляция с 10 по 16 августа сохранилась на уровне 6,5% Фото: Артем КИЛЬКИН

Минэкономразвития России сообщило, что годовая инфляция в стране за неделю с 10 по 16 августа сохранилась на уровне 6,5 процента.

- За неделю с 10 по 16 августа на потребительском рынке зафиксировано незначительное снижение цен (-0,01%, неделей ранее цены не изменились). В годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 6,5% г/г, — говорится в сообщении ведомства.

В июле 2021 года Центробанк спрогнозировал, что годовая инфляция в России в текущем году составит 5,7-6,2 процента. При этом, согласно прогнозам регулятора, в следующем году, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5 процентов и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 процентов. Отмечается, что инфляционные ожидания населения, по данным Центробанка, остаются на повышенных уровнях по сравнению с периодом до начала пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, Банк России, повысил прогноз по темпам роста ВВП России в 2021 году до 4-4,5 процентов (с 3-4 процентов).