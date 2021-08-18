Востоковед объяснил, почему экс-президент Афганистана укрылся именно в ОАЭ Фото: REUTERS

Сбежавший президент Афганистана Ашраф Гани укрылся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров объяснил, почему экс-глава государства, захваченного Талибами* выбрал данную страну.

Не исключено, что у Гани имеется недвижимость в ОАЭ и это стало решающим аргументом.

- Страна комфортная, там живет много известных людей. Полагаю, что не без оснований можно сказать, что у него там какая-то серьезная недвижимость, - рассуждает эксперт в беседе с Life.ru.

Он допускает, что Гани смог договориться с властями Эмиратов, чтобы его не выдавали по международному запросу. Еще одна немаловажная деталь – это безопасность. В ОАЭ экс-президенту Афганистана смогут ее обеспечить.

- Эмираты обеспечат ему комфортную жизнь и безопасность. Пока там не было покушений на политических деятелей. Выбор неплохой с точки зрения жизни будущей, - заключил Багдасаров.

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Они подняли свой флаг над президентским дворцом, а сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Пока ситуация в стране остается напряженной. Политолог Евгений Бень в беседе с ФАН предположил, что первым движение боевиков признает Пакистан. А вот другие соседи - Иран и среднеазиатские страны не будут спешить и следовать примеру Исламабада.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещенная в России