В "Ильюшине" провели следственные действия по делу о крушении самолета в Подмосковье

В "Ил" провели следственные действия по делу о крушении самолета в Подмосковье. Фото: пресс-служба ОАК

Правоохранительные органы провели следственные действия в авиационном комплексе имени Ильюшина (ПАО "Ил") по уголовному делу о крушении самолета Ил-112В в Московской области.

- В рамках расследования уголовного дела в авиакомплексе Ильюшина следователи провели выемку документов. Их интересовала документация, касающаяся потерпевшего катастрофу самолета Ил-112В, — цитирует сообщение правоохранителей ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 17 августа, в Московской области потерпел крушение единственный летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушное судно после планового осмотра на аэродроме Кубинка выполняло очередной экспериментальный полет, но через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. Связь с самолетом прервалась, а потом он упал на землю и полностью сгорел.