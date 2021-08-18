В британских пабах возник дефицит пива из-за перебоев в поставках

В пабах Великобритании возник дефицит пива из-за перебоев в поставках продукции Фото: Борис КУДРЯВОВ

В пабах Великобритании возник дефицит пива. В королевстве возникли перебои в поставках продукции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, больше всего от нехватки напитка пострадали сетевые заведения, которые связаны договоренностями с определенными брендами, а поставки из-за нехватки водителей задерживаются. Тогда как небольшие бары, которые заказывают напиток у местных пивоварен, расположенных неподалеку, пока "остаются на плаву".

Есть вероятность, что в ближайшее время проблема обострится, так как некоторые водители планируют объявить забастовку. В частности, дальнобойщики, перевозящие напитки бренда Heineken, не согласны с условиями по заработной плате, которые выдвинула логистическая компания GXO Logistics Drinks.

В начале месяца появилась информация, что власти Великобритании обратятся за помощью к армии из-за возможного дефицита продуктов в магазинах страны. В конце июля Ассоциация автоперевозчиков предупредила, что в Британии не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, из-за чего могут возникнуть проблемы с поставкой продуктов в магазины. Дефицит специалистов возник из-за того, что многие люди покинули страну после Brexit. Часть новых водителей ждут сдачи теста на права. При этом процесс усложняется из-за пандемии коронавирусной инфекции.