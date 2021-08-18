МИД РФ: действия Германии говорят о провокационности "дела Навального"

В МИД РФ заявили, что действия Германии говорят о провокационности "дела Навального" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России заявило, что действия немецких властей указывают на провокационность дела блогера Алексея Навального, которое пытаются использовать против России. Об этом говорится в сообщении ведомства, приуроченному к годовщине дела.

По мнению МИД, сейчас ряд западных стран пытаются использовать дело блогера, чтобы оказать влияние на грядущие выборы в Государственную думу России.

- Действия, предпринимавшиеся в течение последних 12 месяцев властями ФРГ и их союзниками, четко указывают на то, что против нашей страны была осуществлена спланированная провокация, направленная на дискредитацию Российской Федерации в глазах мировой общественности и нанесение ущерба ее национальным интересам, — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД сообщили, что во время контактов с Москвой Берлин не скрывает своих намерений не реагировать на запросы по делу Навального. В ведомстве напомнили, что Германия проигнорировала как минимум восемь соответствующих обращений Генпрокуратуры.

Согласно догадкам ведомства, ФРГ и его союзники так пытаются "заглушить" эту историю, так как к ним появилось много вопросов, или уже довольны возникшим "международно-политическим эффектом".