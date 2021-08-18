Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Афганистане в эти выходные

Тайип Эрдоган намерен обсудить с Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане в эти выходные Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Афганистане.

Турецкий лидер сообщил, что до конца недели обсудит эту тему с канцлером Германии Ангелой Меркель. А в выходные дни планирует поговорить об этом с президентом России Владимиром Путиным.

- Идут переговоры с лидерами многих стран Европы, — цитирует Эрдогана издание Hurriyet.

Ранее Эрдоган заявил, что его страна готова к сотрудничеству с представителями движения "Талибан"*. Это нужно, чтобы сохранить мир для афганского народа и обеспечить безопасность турков, живущих в Афганистане, уточнил он. Кроме того, это нужно для защиты интересов Турции, добавил глава государства. Эрдоган также отметил, что Турция приветствует "умеренные" заявления талибов*.

*Запрещенная в России террористическая организация