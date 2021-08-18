Госдеп: Гани больше не является существенной фигурой в Афганистане

В Госдепе заявили, что Гани больше не является существенной фигурой в Афганистане
Фото: REUTERS
Первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман Соединенных Штатов Америки заявила, что Вашингтон больше не считает президента Афганистана Ашрафа Гани существенной фигурой в стране.
- В Афганистане он больше не является существенной фигурой, — сказала она в разговоре с журналистами.
Так Шерман отреагировала на просьбу прокомментировать видеообращение Гани к афганскому народу.
Напомним, Гани покинул Афганистан после захвата Кабула талибами*. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что Ашраф Гани укрылся вместе с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. В ведомстве отметили, что для предоставления убежища президенту Афганистана есть гуманитарные основания.
Ашраф Гани уверен, что в ближайшем будущем вернется в страну. Он отметил, что покинул Афганистан, так как не хотел становиться причиной кровопролития. По словам Гани, службы безопасности сообщили ему о готовящемся заговоре, угрожавшем его жизни.
*Запрещенная в России террористическая организация