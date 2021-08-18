В испанском Хихоне отменили корриду из-за быков Феминиста и Нигерийца

В Испании отменили корриду из-за быков Феминиста и Нигерийца Фото: REUTERS

Мэр города Хихон в Испании Ана Гонсалес объявила об отмене корриды из-за недопустимых, по ее мнению, кличек быков — Феминист и Нигериец. Предыдущие бои проходили с 13 по 15 августа.

Как пишет Europe Press, мэр заявила, что власти не будут стоять в стороне, так как в городе выстраивается система гендерного равенства, дающая возможность интегрироваться в общество человеку любой национальности.

Подобное решение уже высмеяли некоторые испанские политики. В частности, представители оппозиционной Народной партии уже заявили, что Гонсалес "делает из себя посмешище". Также они объявили о сборе подписей против принятого властями решения.

Ранее испанское правительство одобрило проект закона, позволяющего местным жителям старше 16 лет свободно изменить данные о своем поле в паспорте через ЗАГС. Отмечается, что подданные королевства в возрасте от 14 до 16 лет смогут сделать это при сопровождении своих родителей или законных опекунов. При этом от жителей Испании, которые решились на подобный шаг, не будут требовать медицинского или психологического заключения. Также по закону нет необходимости в приеме гормональных препаратов.