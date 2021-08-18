Кличко обвинил власти Украины в желании испортить ему репутацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил украинские власти в намерении испортить ему репутацию. Об этом он заявил во время выступления в эфире "Украинского радио".

Глава города полагает, что власти дали специальное задание правоохранителям.

- Все мы люди. И даже если правоохранители приходят, и мы говорим: "Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли". А они говорят: "Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать". Дается задание, - высказался на радио мэр.

Также Кличко заверил слушателей, что с ближайшее время предъявленные ему обвинения "лопнут как мыльный пузырь".

- Под этими обвинениями я вижу только задание испортить репутацию, - заключил градоначальник, комментируя начатое уголовное производство по хищению средств, выделенных на строительство Подольского мостового перехода, в рамках которого в служебных помещениях департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия и ряда подрядных организацией были проведены обыски.

Ранее сообщалось, что из-за слухов о своей возможной отставке с должности мэра Кличко заявил, что на него совершается политически мотивированное давление, и его вскоре могут заменить на "залетного" чиновника.