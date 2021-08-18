Ученые рассказали о пяти признаках перенесенного коронавируса Фото: Shutterstock

Состояние рук и ногтей человека может показать, болел ли человек коронавирусной инфекцией. Всего эксперты насчитали пять подобных признаков о перенесенном заболевании.

В публикации Irish Mirror приводятся различные доводы ученых, где утверждается, что после covid-19 на ногтях у человека могут появится горизонтальные линии или углубление у основания ногтя.

Кроме этого, о болезни, которую человек перенес. могут свидетельствовать красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц. Некоторые специалисты полагают, что кончики ногтей после ковида даже способны приобрести оранжевый оттенок. Пятым признаком считают выпадение ногтя.